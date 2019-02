Despedir Mourinho custou milhões ao Manchester United. Muitos milhões

Há contratações milionárias e despedimentos não menos dispendiosos. Pelo menos se tivermos em consideração o último relatório e contas do Manchester United relativo ao último semestre e que foi divulgado esta quinta-feira. O clube pagou qualquer coisa como 19,6 milhões de libras (cerca de 22 milhões de euros) para rescindir com José Mourinho, despedido em dezembro, poucos dias após a derrota por 3-1 frente ao Liverpool para a Premier League.

No documento, o valor aparece associado a um "custo excecional de indemnização ao último treinador e vários elementos da equipa técnica por saída do cargo". Além de José Mourinho, saíram ainda o treinador de guarda-redes Silvino Louro, o olheiro Ricardo Formosinho, os preparadores físicos Stefano Rapetti e Carlos Lalin e a analista Giovanni Cera, mas a maior parcela da compensação deverá ser mesmo para Mourinho.

José Mourinho foi substituído por Ole Gunnar Solskjaer, antigo jogador do clube que em 11 jogos no campeonato conseguiu 10 vitórias e um empate, subindo do 6.º ao 4.º lugar na Premier League.

O treinador português vai agora embarcar em mais uma aventura como comentador de televisão - foi contratado pelo canal russo RTE para comentar jogos da Liga dos Campeões.