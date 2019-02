Restos mortais de Emiliano Sala já chegaram à Argentina

O corpo do jogador chegou ao aeroporto de Ezeiza, próximo de Buenos Aires, de onde seguirá por via terrestre ate Santa Fé, onde ficará com os seus familiares nesta sexta-feira.

Na manhã de sábado, os restos mortais de Sala vão ser transportados para Progreso, cidade da região, onde o futebolista residiu desde os quatros anos e onde começou a jogar futebol, até os 16 anos, quando se transferiu para o Proyecto Crecer, em Córdoba.

"Este é um dia tristemente histórico para o Progreso. Nunca teríamos imaginado isto e ainda estamos em choque", afirmou Daniel Ribero, presidente do clube, cujas instalações irão acolher o funeral de Sala.

Além de familiares e amigos de infância, são esperados representantes do Nantes (equipa onde Sala jogava) e o treinador do Cardiff (para onde o avançado iria se transferir) Neil Warnock, além do diretor-executivo da equipa da Premier League, o malaio Ken Choo. Os dois viajaram no mesmo avião que transportou os restos mortais para a Argentina.

Emiliano Sala, 28 anos, transferiu-se do Nantes para o Cardiff, por 17 milhões de euros, a maior soma da história do clube galês. O avião que o levaria para Cardiff desapareceu no dia 21 de janeiro, no Canal da Mancha.

O corpo foi encontrado no avião, no fundo do Canal da Mancha, na semana passada.