2019 é o novo 1999: Sir Alex volta ao banco

Para uma certa geração fã de futebol, é complicado não se lembrar de um dos finais mais dramáticos da história, que ainda hoje é capaz de deixar fãs com suores frios de um lado e adeptos a chorar de emoção do outro. Para quem não conhece, é só tentar imaginar (e nós já ajudamos com uns vídeos). O dia era 26 de maio de 1999 e o local era Camp Nou. O evento, nada mais nada menos que a final da Liga dos Campeões que nesse ano colocou Manchester United e Bayern de Munique em confronto. E que, 20 anos depois, vai promover o regresso de Alex Ferguson ao banco de Old Trafford.

Num final de tarde quente em Barcelona, os alemães colocaram-se cedo em vantagem com um golo de Mario Basler logo aos seis minutos de jogo e, numa tradicional demonstração de eficiência germânica, aguentaram tranquilamente o resultado até final. Ou quase até final, vá. Porque a razão para a entrada deste jogo na memória coletiva só começou a ganhar forma aos 91 minutos. Era o que mostrava o marcador eletrónico quando, sem nada que o fizesse prever, Teddy Sheringham empatou o jogo para os Red Devils e parecia que ia levá-lo para prolongamento. Emocionante, mas nada que já não tenha acontecido, certo? Pois, o que aconteceu a seguir é que já nem tanto.



Dois minutos volvidos e novo canto para o United. Bola na grande área, pontapé falhado de Sheringham e um certo Ole Gunnar Solskjaer a desviar em cima da linha de golo para o tento mais famoso da sua carreira e a deixar Sir Alex em delírio e os jogadores do Bayern em stress pós-traumático. Com direito a uma das flash-interviews mais curtas e enfáticas a que já assistiram.

Uma reviravolta épica que deixou todos estes nomes gravados na história e que será revisitada 20 anos depois em Old Trafford. O estádio vai ser palco de um confronto entre jogadores dos plantéis de então das duas equipas, entre os quais o atual treinador dos ingleses , Solskjaer, num encontro cujas receitas reverterão a favor da Manchester United Foundation. "Será um dia especial", garantiu o técnico de 77 anos que abandonou o comando técnico do United em 2013 após 26 anos e 38 troféus conquistados, e que entretanto já recuperou de uma hemorragia cerebral sofrida em 2018. Dia especial para ele e para os adeptos. E sempre uma boa desculpa para recordar um ruído que o árbitro Pierluigi Collina comparou a um "rugir de leão."