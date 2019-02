Ben Davis, o craque de Singapura que assinou pelo Fulham, faltou ao serviço militar e agora é procurado por traição à pátria

Não estamos propriamente habituados a ver estrelas do desporto originárias de Singapura, o mini-estado asiático com pouco mais de 700 km². Mas elas existem. Joseph Schooling, por exemplo, foi o autor da proeza de bater Michael Phelps nos 100 metros mariposa e conquistar o ouro nas piscinas dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Pelo que já ganhou e por aquilo que ainda poderá conquistar para a pequena cidade-estado, Schooling, de 23 anos e que treina nos Estados Unidos, está isento de uma das obrigações dos jovens de Singapura: cumprir o serviço civil ou militar, pelo menos até ao final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano.

Mesma sorte não teve Ben Davis, para muitos o mais promissor jogador de futebol de sempre do país, que no início da temporada assinou contrato profissional pelo Fulham e que pelo meio não se apresentou aos seus deveres civis. Em Singapura, todos os rapazes a partir dos 18 anos devem servir nas forças armadas, polícia ou defesa nacional durante dois anos.

Davis, nascido na Tailândia, filho de pai inglês, criado em Singapura e o primeiro cidadão daquele país a chegar a um clube da Premier League, apelou ao governo de Singapura para conseguir uma autorização para adiar o serviço militar. Esta foi rejeitada logo em junho e o jogador deveria ter regressado ao país até dia 14 deste mês. Tal não aconteceu e Davis é agora visto como um desertor, o que lhe pode valer, na melhor das hipóteses, uma multa choruda e, na pior, quatro meses a três anos de prisão quando voltar a Singapura - o tempo de condenação aumenta conforme os anos de deserção.

“O senhor Benjamin Davis é um desertor do serviço nacional. Não se apresentou para o serviço tal como foi requerido e também está fora do país sem uma autorização de saída válida”, disse um porta-voz do Ministério da Defesa de Singapura, citado pela BBC.

Exceptuando no caso de estudantes universitários, as autorizações para adiar o serviço militar são raras em Singapura - apenas três foram concedidas nos últimos anos a desportistas, sempre para atletas olímpicos. Além do caso de Joseph Schooling, que já falámos acima, outro nadador, Quah Zheng Wen, obteve permissão para não se apresentar ao serviço civil até aos Jogos de Tóquio. Antes destes, o velejador Maximilian Soh também viu adiada a sua data para se apresentar, antes dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.

Os interesses particulares e os do país

Ser contratado por um clube da Premier League não está ao alcance de todos os futebolistas, mas nem isso demoveu as autoridades de Singapura, que acreditam que Ben Davis está mais preocupado “com a sua própria carreira profissional” e não “com o interesse nacional”, disse o gabinete do Ministério da Defesa ao “The Strait Times”, o mais importante diário da cidade-estado asiática.

“Permitir o deferimento neste tipo de recurso iria comprometer seriamente o ethos e o sacrifício de todos os singapurianos que colocaram de lado os seus interesses pessoais para completar os seus deveres no serviço nacional”, frisou ainda o Ministério da Defesa.

Por ethos leia-se a disciplina férrea dos habitantes de Singapura, país onde, por exemplo, o tráfico de droga pode ser punido com pena de morte.

Ben Davis mudou-se para Inglaterra em 2017 e terminou a sua formação na academia do Fulham. Esta temporada tem jogado nas equipas sub-18 e sub-23 dos londrinos. A novela tem prendido as atenções em Singapura, país pouco habituado a ser casa de futebolistas de qualidade e onde muito boa gente se insurgiu contra a contínua intransigência das autoridades no que a leis e disciplina diz respeito - até porque são estas mesmas leis que poderão tirar ao país o seu melhor talento de sempre. Foi mesmo criada uma petição para que o governo de Singapura deixasse de lado as leis algo draconianas e desse uma oportunidade ao jovem, mas nem 12 mil assinaturas amoleceram o coração aos governantes.

A situação de Ben Davis tem semelhanças com a vivida por Son Heung-min, do Tottenham, que esteve a ponto de perder dois anos e meio de carreira para cumprir o serviço militar na Coreia do Sul. O atacante do clube londrino conseguiu contornar a obrigação ao fazer parte da equipa que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2018.