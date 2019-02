Marçal, do desemprego para a Champions: “Foi Jorge Jesus que me pediu, mas depois saiu e entrou Rui Vitória que pouco ou mal falava comigo”

No dia em que completa 30 anos, Fernando Marçal irá defrontar o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Há 10 anos poucos acreditavam que isso seria possível - foi o momento em que chegou ao Torrense, que estava na 3ª divisão portuguesa, depois de ficar desempregado no Brasil.

“Estava sem planos e fui jogar à bola num campo de relva sintética com um amigo chamado Juninho Botelho, que tinha jogado comigo no Grêmio. Ele disse-me: ‘Tem um empresário de Fortaleza que me disse que em Portugal estão precisando de um lateral esquerdo. Você não quer tentar? Respondi: ‘Manda meu DVD’. Só que eu ainda não tinha um (risos)”, contou em entrevista à ESPN Brasil.

Para resolver o “pequeno problema” que tinha – a falta do DVD – pediu ajuda ao cunhado. “Nós passámos a madrugada toda a editar o DVD, até de manhã cedo do dia seguinte. Ele era gerente de banco, só tomou banho e foi trabalhar virado. Eu não tinha muitos jogos para colocar, mas esse dia foi crucial na minha vida. Logo que terminámos eu mandei o vídeo para o meu amigo, que repassou ao empresário”, contou o defesa esquerdo.

No fim do dia, Marçal soube que iria para uma equipa de segunda divisão em Portugal - achava ele.

O primeiro problema é que ele não poderia levar o filho e a mulheres nos primeiros seis meses, já que estaria alojando nas instalações do clube. Sozinho, o brasileiro desembarcou em Portugal para assinar contrato com o Torreense.

O segundo problema, é que o Torreense não estava bem na divisão em que ele acreditava estar.

“O estádio era pequeno e tinha uma estrutura bem simples. Falei com o presidente e percebi que a 2ª Divisão era a Série C de Portugal! Mas já estava lá, fingi que nada havia passado e fui trabalhar. Assinei contrato e o pessoal foi bem receptivo. Lembro que quando cheguei ao Torrense, disse que meu objectivo era chegar a uma equipa grande e o gargalharam”, contou aos risos.

A chegada e a saída de Portugal

Depois de seis meses na equipa de Torres Vedras, Marçal recebeu ofertas do União de Leiria e do Paços de Ferreira, mas o presidente da equipa recusou vendê-lo. No final da temporada, recebeu propostas novamente, desta vez do Marítimo e outra vez do União de Leiria. “O Leiria não estava a pagar ordenados e desceu de divisão. Fui para o Marítimo para ser observado, e, uma semana depois, fiz um amigável e marquei um golo. Achei que ia dar certo, mas não houve acordo entre os presidentes, e voltei. Passaram-se seis meses, e o Nacional me contratou”, lembra o brasileiro.

Foram três temporadas na elite do futebol português, e com o destaque os grandes começaram a olhar para ele. E chegou a estar envolvido num pela sua contratação. "Estava tudo certo com o Sporting, faltavam uns detalhes bobos como quantidade de passagens aéreas, nem era salário. Mas ficou naquele impasse e o Benfica, de última hora, me contratou. Eles eram os actuais campeões e eu havia sido pedido pelo treinador Jorge Jesus uma temporada antes. Nesse meio tempo muitos jornalistas me procuraram e eu havia falado nas entrevistas que estava feliz de poder trabalhar com o Jesus e o elogiei muito. No fim da temporada, soube que ele ia sair do Benfica para o Sporting, o maior rival. Acho que isso não caiu muito bem”, contou o brasileiro.

Com a mudança do treinador e a chegada de Rui Vitória, Marçal não teve o mesmo espaço que esperava ter com Jorge Jesus. “Cheguei ao Benfica e não fui mal recebido, mas fui apenas recebido. Não tive um tratamento aconchegante, o treinador pouco ou nada falava comigo. Fiz a pré-temporada sem oportunidade nenhuma em partidas oficiais. Fui bem nos amistosos que fiz, mas, ainda na pré-temporada, disseram-me que não contavam comigo e que poderia procurar uma nova equipa”, lembrou.

Para continuar sua carreira, o defesa esquerdo recebeu uma proposta do Gaziantepspor, da Turquia, onde teria mais oportunidades para desempenhar seu futebol. “Coloquei na balança que poderia ficar no Benfica e não ser aproveitado, nem mesmo indo para o banco, ou ir para a Turquia. Passei a vida toda jogando. Quando tem outro jogador que é melhor que você, você respeita e precisa trabalhar. Mas quando você chega a um lugar em que nem é bem recebido, acaba ficando um pouco frustrado. Não quis ficar no Benfica para passar um ano frustrante”, relembrou à ESPN Brasil.

Depois de se destacar na Liga Turca em 2015/2016, Marçal regressou ao Benfica, mas novamente estava fora dos planos do treinador e por isso preferiu novamente ser emprestado. “O treinador era o mesmo e até conversou mais comigo, mas eles optaram por me emprestar de novo. Recebi boas ofertas da Turquia para ganhar bastante dinheiro e outras da França, do Bastia e do Guingamp. Achava o campeonato francês interessante porque tem muitos jogadores fortes e rápidos. Resolvi testar para ver”, contou.

Depois de se informar sobre as duas equipas francesas, optou pelo Guingamp, onde passou uma época e atraiu interesse de grandes clubes do país, eliminando qualquer possibilidade de regressar ao Benfica. “Minha ideia era não voltar ao Benfica. Antes de terminar o campeonato veio interesse de Bordeaux, Mónaco e Saint-Etienne e Lyon. Optei pelo Lyon por ser um time grande que foi campeão muitas vezes e tem uma história linda com brasileiros”, finaliza o brasileiro.