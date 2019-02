Cão invade jogo da Primeira Divisão do Peru e finta seguranças

A Liga Peruana começou no último final de semana com 18 equipas em busca do título nacional. Na primeira ronda, Huancayo e Sporting Cristal repetiram a final do Torneio de Verão da última época, mas o que chamou atenção não foi o futebol das duas equipas. Apesar da vitória do atual campeão nacional, nenhum jogador do Sporting Cristal se destacou tanto quanto o cão que invadiu a relva

Depois de uma grande corrida, o cão ainda viu de perto uma confusão entre jogadores das duas equipas, com direito a expulsão. Depois disso, o cão ainda conseguiu desevencilhar-se dos seguranças antes de ser retirado do campo.