Donos do Manchester City compram clube da terceira divisão chinesa

O City Football Group (CFG), dono do Manchester City, campeão inglês de futebol, adquiriu o Sichuan Jiuniu FC, clube da terceira liga chinesa, foi hoje anunciado.

O diretor executivo do grupo, Ferran Soriano, afirmou que a China "é um mercado importante" e garantiu que o CFG quer "desenvolver ações a longo prazo que permitam o desenvolvimento do clube e o acompanhamento de novos talentos do futebol chinês".

O grupo de investidores de Abu Dhabi é proprietário do campeão inglês, do New York City, da liga norte-americana, do Melbourne City, da liga australiana, do Girona, da liga espanhola, do Yokohama Marinos, da liga japonesa, e dos uruguaios do Club Atletico Torque.

O Sichuan Jiuniu FC está sediado na cidade de Chengdu, tem um estádio com capacidade para 27.000 espetadores e vai iniciar no próximo mês a preparação da época.