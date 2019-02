Atual campeão nacional, Palmeiras corre o risco de ser despromovido devido a um conselheiro banido do futebol

O Palmeiras é o atual campeão nacional do Brasil, mas corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Tudo isso por conta da presença de Marco Polo Del Nero no Conselho Deliberativo do clube. Em reportagem publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, é explicado que a queda para o segundo escalão é uma das punições previstas pela FIFA para quem não cumprir as suas recomendações.

O antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol está impedido desde abril do ano passado de exercer qualquer função ligada ao futebol até ao final da vida. A punição aconteceu por Del Nero ser considerado culpado das acusações de suborno e corrupção, conflito de interesse e desvio de conduta. Além da exclusão, ainda teve que pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços.

No mesmo dia em que a FIFA anunciou a punição, a entidade máxima do futebol brasileiro excluiu Del Nero do cargo. Já o Palmeiras não tomou nenhuma atitude, de acordo com a reportagem do jornal brasileiro.

Quando questionada, a FIFA informou, pelo seu porta-voz, que o clube está sujeito às sanções previstas no artigo 64 do seu Código Disciplinar. O clube será avisado e notificado - depois disso, pontos serão retirados e depois será ordenada a despromoção para a divisão inferior. O clube também pode ser impedido de fazer transferências de jogadores.

Segundo a reportagem, o Palmeiras disse que Del Nero já se afastou do clube, através de um pedido de licença, para aguardar até que o caso seja julgado em todas as possibilidades de recursos. Em abril do último ano, após o banimento, 18 conselheiros fizeram um pedido para a expulsão de Del Nero, mas nenhuma decisão foi tomada. O clube brasileiro considera que está seguro contra qualquer tipo de punição por parte da entidade máxima do futebol mundial.