O Dio Mio! Sonho da Champions para a Juventus (e CR7) pode ter ficado enterrado em Madrid

Os maiores também tropeçam, caem quando ninguém espera. Mas, mesmo assim, há sempre uma certa surpresa, estupefação, quando tal acontece. A Juventus, uma das grandes equipas favoritas à conquista da Liga dos Campeões (por várias razões) este ano, tropeçou no Wanda, frente ao Atlético de Madrid, na primeira mão dos oitavos de final. A equipa de Turim perdeu por 2-0, Cristiano Ronaldo não lhe valeu de nada, e tem agora um berbicacho pela frente se quer continuar a sonhar com o principal título europeu.

Esta derrota, claro, é mérito do Atlético. Simeone trocou as voltas a Allegri, injetou uma dose extra de confiança ao seu plantel, para aguentar o ímpeto ofensivo da Juventus. Os dois golos da equipa madrilena, depois, surgiram em lances de bola parada, já na segunda-parte, note-se. Diego Godín e José Giménez foram letais, quando CR7 desperdiçou e falhou. E assim, sem grande espalhafato, se fez uma vitória que poucos previam.

Pelo meio dos 90 minutos, houve ainda espaço para um drama com o VAR. Ao minuto 70, os colchoneros marcaram, mas o árbitro após ver as imagens do VAR, anulou o golo por falta de Morata sobre Chiellini.

Caso a Juventus não consiga inverter a eliminatória em casa, é muito provável que hajam consequências para CR7: a busca pelo sexto título de melhor do mundo pode estar perdida à partida se a Champions deste ano não constar das suas “estatísticas”. E os adeptos da Juventus não ficarão contentes… pela promessa falhada.