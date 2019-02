O gesto polémico de Simeone, a provocação de Ronaldo: o Atlético - Juventus terminou em alvoroço

O regresso de Ronaldo ao Wanda Metropolitano teve polémica, primeiro com Diego Simeone, que no minuto 78 mostrou a zona genital aos adeptos após o golo de Giménez. No final do jogo, o treinador da equipa de Madrid justificou-se e fugiu de polêmicas. “Sei que não foi um gesto bonito, mas queria mesmo fazê-lo. Pretendia demonstrar que os nossos jogadores têm os atributos. Mas se alguém se sentiu ofendido, peço desculpa pelo meu ato”, declarou.

À saída do estádio, foi a vez de Ronaldo provocar os adeptos do Atlético. O ex-avançado do Real Madrid foi vaiado durante toda a partida e na saída mostrou a mão aberta em alusão as cinco Liga dos Campeões que já conquistou e depois fez um zero provocando os rivais que nunca venceram o torneio. Enquanto passava pela zona mista, repetiu o gesto, e confirmou-o com a declaração. “Eu tenho cinco Champions, o Atlético, zero”, afirmou aos jornalistas.