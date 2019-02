O precoce e inesperado definhar de “Sarri-ball”

Ele era um bancário, com ar de bancário, dos sérios, que é como quem diz aquele ar de pessoa pragmática e confiável, a quem podemos entregar as nossas economias sem perder o sono à noite.

Mas no meio das contas-ordenado, dos depósitos e das taxas de juro, Maurizio Sarri tinha outro sonho: ser treinador de futebol a tempo inteiro, deixar de ir de manhã para o Monte dei Paschi di Siena de Florença e só pensar nas táticas à noite para passar a pensar nelas a toda a hora.

Só aos 40 anos Sarri conseguiu trocar o banco pelo banco de suplentes, os números da Euribor pelas estatísticas de remates, cruzamentos e quejandos. Rapou o tacho às divisões inferiores italianas até chegarem as primeiras oportunidades na Serie B, que só agarrou verdadeiramente com o convite do Empoli, já então um senhor de 53 anos.

À segunda época subiu à Serie A, à terceira manteve-se entre os grandes e à quarta já não ficou para ver, porque o Nápoles, enamorado daquele futebol de ataque, foi buscá-lo para substituir Rafa Benítez, para desconfiança de muitos, Dios incluído. “É boa pessoa, mas não é suficiente para o Nápoles”, disse Maradona na primavera de 2015, quando Sarri foi apresentado no San Paolo, estádio da equipa da cidade que o viu nascer em 1959.

Maradona é cabeça dura, mas até nisto foi obrigado a retratar-se. E fê-lo porque com Sarri o Nápoles voltou a lutar pelo título com o crónico campeão Juventus. Em três épocas, foi 2.º, 3.º e novamente 2.º, com um futebol que encantou meia Europa, cheio de golo, fluido, feito de passes curtos e rápidos, assassinos na hora de contra-atacar, mas também com ordem na defesa: o “Sarri-ball”, como foi cunhado, como marca registada para aquilo que os adeptos adoram.

O “Sarri-ball”, colocado em prática por um plantel onde, principalmente depois da saída de Higuaín, não havia estrelas, mas sim operários fiáveis e apaixonados, um pouco como o bancário Sarri, fez escola. A Europa conheceu a destreza de Koulibaly na defesa, de Jorginho a comandar as tropas a meio-campo e confirmou o faro de golo de Mertens, extremo-feito-falso-nove, que rapidamente fez esquecer a traição que foi ver Higuaín partir para a Juventus.

E, de repente, já havia gigantes europeus interessados naquele senhor de quase 60 anos (fê-los em janeiro), no seu atrativo futebol que parecia cair como uma luva na voragem da Premier League. O Chelsea, cansado de um compatriota seu, bem teve de lutar para o ter: Antonio Conte não facilitou a saída, esta aconteceu já na pré-temporada e quando Sarri chegou já o comboio ia a caminho.

KONTROLAB/Getty

Consigo de Nápoles trouxe Jorginho, o brasileiro que joga pela seleção de Itália, que serviria de maestro do meio-campo, essencial para que Sarri colocasse ali em marcha o plano de passar do 3-4-3 de Conte para o seu 4-3-3.

E tudo começou bem, muito bem, com futebol bonito e 18 jogos seguidos sem perder. Mas, de repente, chegamos a 2019 e o “Sarri-ball” desmoronou-se: num estalar de dedos, Sarri passou de Messias a um quase condenado, com as bancadas de Stamford Bridge contra si, a mandar o seu “Sarri-ball” para sítios feios, tão feios que não podemos sequer descrevê-los aqui.

ESCALAR E CAIR, A GRANDE VELOCIDADE

Depois de um arranque auspicioso, em que o novo Chelsea esteve sempre entre os primeiros da Premier League, a lutar com Liverpool e Manchester City pela liderança, aconteceu 2019. E desde o início do ano que o Chelsea veio por aí abaixo. Em 12 jogos em todas as competições, os londrinos perderam cinco vezes e, mais do que perder, o que está agora em causa, ou melhor, aquilo que coloca Sarri e a sua filosofia em causa, é a magnitude das derrotas.

A última aconteceu na segunda-feira, 2-0 frente ao Manchester United, nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, que fez os adeptos perderem definitivamente a paciência com o “Sarri-ball”. Antes do Manchester United, uma vitória assética frente ao Malmö na Liga Europa (2-1) e ainda antes o maior vexame em 28 anos para o Chelsea: derrota por 6-0 em casa do Manchester City para o campeonato, que se juntou a outra não menos humilhante, o 4-0 frente ao Bournemouth, também para a Premier League.

E como é que, de repente, o Chelsea passa de ser uma equipa candidata ao título, de futebol rápido e atraente, para uma equipa que sofre 10 golos em apenas dois jogos? A chave parece estar na rapidez com que na Premier League se descobriu o segredo de Sarri. Porque eles descobrem-se sempre, mas quase nunca em seis meses.

Steve Paston - PA Images/Getty

O inventivo 3-4-3 de Antonio Conte, por exemplo, deixou marca na primeira época do italiano, que acabou em título. Na temporada seguinte a novidade acabou e os resultados foram pífios. Com Sarri, os rivais perceberam com facilidade que a chave talvez estivesse em secar Jorginho, o jogador-fetiche do italiano, o rei do pass accuracy – Ole Gunnar Solskjaer, por exemplo, no jogo com o Man. United, colocou Mata como cão-de-fila do médio e o que se viu foi uma equipa com bola, mas sem saber o que fazer com ela.

E essa tem sido a imagem de marca do Chelsea desde o início do ano.

Outros dos segredos para a queda foi auto-infligido: ao colocar N’Golo Kanté, talvez o melhor médio defensivo do Mundo, a jogar fora de posição para dar protagonismo a Jorginho, Sarri anulou, bem, isso mesmo: a oportunidade de ter a jogar para a equipa o melhor médio defensivo do Mundo. Se o Chelsea de Conte se podia dar ao luxo de jogar em 3-4-3 era porque tinha um bulldog à frente dos centrais.

Entre os adeptos também não faltam críticas àquilo que parece ser a casmurrice do treinador, que não abdica do seu sistema, da sua ideia, mesmo quando tudo parece estar a correr mal. As substituições são quase sempre as mesmas e Sarri também não parece ter grande vontade de mudar. Até porque, diz o italiano, isto que o Chelsea está a jogar não é o seu futebol, é outra coisa qualquer. “No início da temporada, a minha ideia funcionou. Agora o que precisamos de perceber são as razões para que, neste momento, ela não esteja a funcionar. O meu objetivo é jogar o meu futebol, não mudar para outro futebol. E neste momento nós estamos a jogar outro futebol”, disse após a derrota frente ao City.

O afastamento da Taça de Inglaterra na segunda-feira veio tornar essa janela de tempo para perceber o que está mal mais curta: a final da Taça da Liga inglesa, no domingo, frente ao City, de novo o City, poderá ser o limite para o Chelsea versão Sarri, que esta quinta-feira tem ainda de garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga Europa frente ao Malmö.

Sem líder, sem projeto

Em Inglaterra não falta quem se questione se o processo revolucionário que esteve em curso e agora parece moribundo de implementação do “Sarri-ball” vai definhando por inadaptação dos jogadores às ideias ou, simplesmente, porque estes não estão para aí virados.

O certo é que para Sarri há muitos elogios do plantel. Depois da derrota histórica frente ao City por 6-0, Pedro garantiu que os jogadores estão com a filosofia do treinador. “Todos seguimos a ideia do Maurizio. Às vezes é difícil jogar desta forma, mas eu prefiro jogar assim, a pressionar, do que estar 90 minutos à espera da bola e depois correr 60 metros e marcar”.

John Walton - PA Images/Getty

Até Eden Hazard, que anda há várias temporadas às turras com o Chelsea à conta de um desejo antigo de jogar no Real Madrid, não tem dúvidas que Sarri é o treinador que lhe convém. “Todos os treinadores me deram coisas boas. Mourinho era especial, mas a maneira como o Rudi Garcia e o Sarri jogam tem mais que ver com a forma como olho para o futebol”, disse o belga numa entrevista ao site dos londrinos.

Do outro lado do Canal da Mancha fala-se também do apoio que Sarri não tem ou não teve e que talvez nunca virá a ter. Para lá de ter chegado a Londres já com a pré-época a rolar, o treinador italiano tem de lidar com um dono ausente: depois de ter tido problemas com o visto de residente no verão passado, Roman Abramovich parece ter-se desinteressado do clube que comprou em 2003 e esta temporada ainda não assistiu sequer a um jogo do Chelsea.

“Se o presidente me ligasse ficava feliz. Isto tendo em conta que nunca sei nada dele”, disse Sarri após a derrota em Manchester quando questionado se temia receber guia de marcha de Abramovich.

Numa recente crónica no “The Guardian”, o colunista Jonathan Wilson lembra também que a Sarri falta aquilo que, por exemplo, Pep Guardiola teve no City: um líder, um projeto e, coisa que também é importante, tempo.

“Um projeto desta natureza requer fé”, escreve o repórter desportivo. “Se a ideia é transformar um clube através de uma filosofia, tens de estar seguro dos seus méritos. E tens de estar comprometido. E mesmo que haja questões sobre os métodos de Sarri, o certo é que o Chelsea não o fez. Quando o City decidiu fundar a sua república guardiolista, contratou Ferran Soriano e Txiki Begiristain, duas pessoas em quem Guardiola confia e conhece, para CEO e diretor para o futebol. Estes prepararam o caminho, construíram um novo centro de treinos e contrataram jogadores que se adaptavam ao modelo de Guardiola”, escreve, apelidando a tentativa do Chelsea implementar o Sarrismo de “meia cozinhada”.

Já Sarri continua a acreditar que é possível fazer as pazes com a sua filosofia e com os adeptos fartos. "É fácil: precisamos de ganhar três ou quatro jogos seguidos". A seguir à derrota de segunda-feira com o United, no seu estilo sereno e impassível, não se mostrou pressionado. "Se estou preocupado com o meu lugar? Preocupava-me muito quando treinava na Serie C em Itália. Agora não".