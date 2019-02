Como responde Messi a um Barcelona em apuros? Com três golos e uma assistência

Os grandes são assim mesmo: quando vêem a sua equipa em apuros, aparecem para resolver. E esta tarde de sábado foi só mais uma tarde extraterrestre de Lionel Messi, que levou o Barcelona às costas na vitória frente ao Sevilha no Ramon Sanchez Pizjuan, num jogo em que os catalães estiveram duas vezes a perder e acabar a vencer por 4-2.

E nesses quatro golos, Messi foi decisivo em todos. Marcou três vezes, três grande golos e no final ainda ofereceu o 4-2 a Luis Suarez. A vitória frente ao Sevilha lança ainda mais o Barcelona para o título espanhol: tem neste momento mais 10 pontos que o Atlético Madrid, embora os colchoneros ainda não tenham jogado nesta ronda.

A jogar em casa e com André Silva no banco (de onde não saiu), o Sevilha até começou melhor, a criar perigo e a marcar mesmo aos 22', por Jesus Navas. Não demorou o empate: aos 26', num vólei perfeito, Messi fez o empate. Ainda antes do intervalo, o Sevilha voltou a colocar-se na frente, com um golo de Mercado.

Na 2.ª parte, no entanto, veio mais um festival do argentino, que fez novamente o empate aos 67' e o 3-2 já aos 85'. Foi já nos descontos que Suarez fixou o resultado em 4-2.