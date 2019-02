Desta vez os lobos estiveram menos esfomeados: Wolverhampton empata com o Bournemouth

Um golo de grande penalidade aos 83' minutos de Raul Jiménez valeu um ponto ao Wolverhampton na viagem até Bournemouth, na 27.ª jornada da Premier League.

Com este empate, a equipa de Nuno Espírito Santo vê-se ultrapassada no 6.º lugar da tabela pelo Watford (ganhou na sexta-feira), embora ambas as formações tenham os mesmos 40 pontos.

Num jogo em que os Wolves se apresentaram com quatro portugueses no onze inicial (Patrício, Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota), os da casa marcaram bem cedo, aos 14', também de grande penalidade, por Joshua King.

Foi já com Ivan Cavaleiro em campo que Jiménez marcou o golo do empate, o 7.º para o Wolverhampton na Premier League esta temporada.