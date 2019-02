Nunca um jogador do Nuremberga tinha sido expulso tão cedo e Matheus Pereira é o protagonista do feito

Ele há recordes que ninguém gostaria de ter: o jogador do Nuremberga com a expulsão mais rápida da história do clube na Bundesliga (de acordo com dados da Opta) chama-se Matheus Pereira, extremo emprestado pelo Sporting ao emblema alemão, último da liga.

Tudo aconteceu aos 4 minutos do encontro com o Fortuna Dusseldorf. Matheus Pereira agrediu Niko Giesselmann e foi expulso. O extremo, que saiu do Sporting em desacordo com o então treinador dos leões, José Peseiro, tem tido uma época intermitente no clube alemão. Apesar de nas últimas jornadas se ter assumido como titular, leva apenas 12 jogos na Bundesliga.

Para piorar, o Nuremberga somou mais uma derrota, a 14.ª da época na liga alemã, apesar de ter começado a ganhar. Lowen marcou aos 41' mas na 2.ª parte o Fortuna Dusseldorf e curiosamente com outro jogador com ligações ao Sporting a comprometer: o central Ewerton, antigo jogador dos leões, marcou na própria baliza aos 62' e aos 83' o turco Kaan Ayhan deu corpo à reviravolta.