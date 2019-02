Manchester City bate Chelsea nas grandes penalidades e vence Taça da Liga. Bernardo Silva foi o melhor em campo

O Manchester City levantou pela 6.ª vez a Taça da Liga inglesa, após uma final sem golos frente ao Chelsea em Wembley, que se decidiu nos pontapés da marca de grande penalidade.

Aí, a equipa de Pep Guardiola foi mais forte: marcou quatro, o Chelsea apenas três e assim repete o triunfo da época passada. Aliás, esta é a 4.ª Taça da Liga do City nas últimas seis temporadas. Raheem Sterling marcou a grande penalidade decisiva.

Bernardo Silva, que apontou com sucesso uma das grande penalidades, foi considerado o homem do jogo.

O jogo ficará para sempre marcado pela "birra" de Kepa, que recusou sair de campo a minutos do fim do prolongamento, levando à ira de Maurizio Sarri, que chegou a ameaçar abandonar o banco, tal o surrealismo da situação.

O espanhol acabou por levar a sua avante, deixando o suplente Willy Caballero (que tem fama de bom parador de grandes penalidades) incrédulo na linha lateral. Nas grandes penalidades, Kepa, o guarda-redes mais caro do Mundo (custou 80 milhões de euros ao Chelsea no início da temporada), apenas conseguiu parar o remate de Leroy Sané, não evitando assim a derrota do Chelsea.

Os próximos dias deverão ser atribulados em Stamford Bridge: uma derrota na final da Taça da Liga já era visto como o fim de linha para Maurizio Sarri. Junta-se agora este caso de indisciplina e falta de profissionalismo de Kepa.