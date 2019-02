Maurizio Sarri e o caso Kepa: "Foi tudo um grande mal-entendido"

Maurizio Sarri diz que o caricato lance que marcou a final da Taça da Liga inglesa, em que Kepa se recusou a sair do relvado, apesar do técnico o querer substituir, foi apenas "um mal-entendido", apesar de não ter gostado da reação do guarda-redes espanhol.

"Foi tudo um grande mal-entendido. Pensava que estava lesionado e percebi depois que podia jogar. Queria colocar o Caballero em campo porque pensei que o Kepa não estava em condições, que tinha cãimbras. O Kepa estava certo, mas expressou-se de uma maneira não muito boa", disse Sarri.

Sarri sublinhou ainda que só percebeu que Kepa estava em condições após falar com o médico do Chelsea, mas que terá de falar com o guardião "para clarificar tudo o que aconteceu".

O treinador italiano do Chelsea explicou toda a situação no final do encontro em que o Manchester City bateu os londrinos nos pontapés da marca de grande penalidade.