Solução da Lazio para afastar as lesões e os maus resultados? Chamar um padre

A história é contada pelo jornal italiano "Il Messaggero". Os maus resultados e a vaga de lesões que tem afetado a Lazio levou o presidente Claudio Lotito a tomar medidas extraordinárias e pouco ortodoxas.

Após a eliminação da Liga Europa, na quinta-feira, às mãos do Sevilha, o presidente dos romanos chamou um padre exorcista para benzer os campos e os balneários do centros de estágios de Formello com água benta, o que terá acontecido antes da primeira sessão de treinos da equipa principal depois do afastamento das competições europeias.

De acordo com o jornal, é já a quarta vez que Lotito recorre a poderes divinos desde que é presidente do clube. A Lazio está numa série de três derrotas consecutivas e é apenas 8.ª classificada na Serie A, além de estar privada de alguns jogadores importantes por lesão, como Berisha, Bastos, Wallace, Luiz Felipe e Jordan Lukaku.