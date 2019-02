Zero golos, quatro substituições por lesão e a Premier League presa por um ponto: assim se conta a história do Man. United - Liverpool

Dos jogos que terminam sem golos costumamos dizer que foram jogos "sem incidências", mas tal não se aplicará ao jogo grande da 27.ª jornada da Premier League entre Manchester United e Liverpool.

Mais do que os zero golos marcados em Old Trafford, o encontro entra para a lista dos insólitos por ter visto quatro substituições por lesão, todas elas na 1.ª parte.

O Manchester United foi particularmente castigado por esta vaga de azar: Ole Gunnar Solskjaer foi obrigado Ander Herrera, Juan Mata e Jesse Lingard (que havia substituído Mata) antes do 43.º minuto e no final do jogo revelou que também Marcus Rashford se lesionou durante o encontro.

No Liverpool, Jurgen Klopp ficou sem o brasileiro Roberto Firmino também antes do intervalo.

Quanto ao jogo, o Liverpool teve mais bola mas nunca conseguiu ser criativo o suficiente ou criar oportunidades perigosas para desfazer a defesa da equipa da casa, que até teve as melhores chances. O empate deixa os reds na frente, mas com apenas um ponto de vantagem para o Manchester City.