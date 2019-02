A história da miúda que vai ser futebolista profissional aos 13 anos

A história de Olivia Moultrie é uma espécie de canção alegre em fast forward. Está tudo a acontecer a uma velocidade alucinante. O futebol intensivo, os treinos e rotina começaram aos sete anos. Pouco depois começou a ter aulas em casa para ganhar tempo para jogar mais e mais. Foi a primeira menina a jogar com os rapazes da United States Development Academy. Aos 11 anos, aceitou uma bolsa de estudos para a Universidade da Carolian do Norte.

A caminhada de Moultrie é contada esta terça-feira no “New York Times”. Antes de aceitar a tal bolsa, percorreu algumas universidades para participar em vários showcases, onde terá deslumbrado com o seu talento para o futebol -- ou soccer nos Estados Unidos. Em 2018, atravessou o oceano e treinou em equipas como Bayern Munique, PSG e Lyon.

Mas as coisas mudam rápido. Moultrie recuou relativamente à bolsa da Universidade da Carolina do Norte, preferindo assinar acordos com Wasserman Media Group e Nike. Ou seja, será profissional. Aos 13 anos.

K.C., o pai da jovem, disse há um ano que o caminho lógico seria a universidade, pois não haveria “um milhão de dólares no fim do arco-íris”, como quem diz um conto de fadas recheado. Mas deixava claro: se Olivia quer ser da elite, se quer ser a melhor jogadora do mundo, é preferível estar no futebol a tempo inteiro. Ou seja, ser profissional, sem distrações. Afinal, o arco-íris seria mais simpático do que imaginava.

O agente da norte-americana, Spencer Wadsworth, revelou que o acordo com a marca desportiva será mais vantajoso do que a bolsa de quatro anos, que normalmente anda à volta dos 260 mil euros. “É um ponto de viragem no desporto feminino”, atira Wadsworth.

Há, ainda assim, um tema por resolver: a liga norte-americana de futebol feminino (NWSL) apenas permite inscrições e contratos profissionais por parte de atletas que já atingiram os 18 anos. Será necessário mudar as regras ou trocar as voltas aos planos de pai e filha. A mudança para a Europa também não será viável, pois há sérios constrangimentos à contratação de atletas menores.