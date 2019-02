No Brasil dizem que o Porto quer Jobson. Mas quem é, realmente, este médio de 23 anos?

Revelado nas formações do Palmeiras, o médio Jobson teve poucas chances na equipa em que iniciou a carreira profissional. Sem conseguir espaço no alviverde paulista, atuou apenas uma vez, por 19 minutos, na derrota diante do Coritiba por 2-0, no Campeonato Brasileiro de 2015.

Acabou emprestado em 2016 para o Santo André e para o Nacional, de São Paulo, onde jogou poucas vezes. Acabou por regressar ao Palmeiras, em 2017, mas saiu novamente, emprestado ao Nacional, da capital paulista. Aí, teve mais oportunidades: entrou em campo 19 vezes, não marcou nenhum golo.

Em 2018 teve a primeira passagem pelo Red Bull Brasil: fez cinco jogos no Campeonato Paulista, principalmente no final da competição. Depois voltou ao clube de Pernambuco para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro - foram 22 jogos e 5 golos, na melhor temporada da carreira do médio.

Em 2019 voltou ao Red Bull, desta vez para disputar a competição desde o início, e em sete jogos já marcou dois golos, um contra seu ex-clube, o Palmeiras, no empate em 1-1, no estádio do atual campeão nacional.

Devido a esta boa fase, o UOL Esporte afirma que Benfica e Porto já estão se movimentando para encontrar um reforço para seu meio campo. O jogador é destaque da equipa do interior e pode ser uma boa peça para os clubes portugueses.

A publicação afirma ainda que existem dois clubes brasileiros que também possuem interesse no jogador. Santos e Atlético Mineiro também querem o médio da equipa da bebida-que-dá-asas para reforçar seus elencos. Outro ponto a favor do jogador é que apesar de ter passado por algumas equipas, tem apenas 23 anos.