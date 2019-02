A mítica Portuguesa dos Desportos está sem presidente, sem candidatos, tem os troféus penhorados e pode cair na distrital

O clube brasileiro passa pelo pior momento de sua história. A equipa tem fortes ligações com Portugal, a começar pelas cores do clube que são as mesmas da bandeira portuguesa, além de uma história ligada à colónia portuguesa no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo.

A equipa rubro-verde cancelou as eleições que estavam marcadas para o dia 18 de fevereiro por um motivo inusitado: falta de candidatos. Seriam votadas vagas na Assembleia Geral, Conselho de Orientação e Fiscalização e Conselho Deliberativo.

A equipa já foi vice-campeão nacional em 1996, e campeã da segunda divisão em 2011, numa equipa que rendia comparações com o Barcelona, da Espanha. Atualmente, está na segunda divisão do campeonato Paulista, na última posição sem vitórias em nove jogos.

Já vestiram a camisola do clube jogadores como Zé Roberto, que atuou na Alemanha e encerrou carreira no Palmeiras; Ricardo Oliveira, atualmente no Atlético Mineiro e que atuou no Milan, Bétis e Valência; Weverton, guarda-redes do Palmeiras e campeão Olímpico pelo Brasil em 2016; Rodrigo Fabri, médio que passou por Real Madrid, Sporting e Atlético de Madrid. Em 2013, ano da derrocada lusitana, o guarda-redes da equipa era Dida, que passou por Milan, seleção brasileira e Corinthians.

No próximo ano, o clube completa 100 anos e pode cair para a terceira divisão do campeonato Paulista, o equivalente a um distrital cá em Portugal. Nos últimos cinco anos, houve cinco direções diferentes e nenhuma mudança prática no destino do clube ‘lusitano’, que parece caminhar para o abismo.

Outro fato que aumenta ainda mais o sofrimento dos torcedores que acompanham a “Lusa”, como é conhecida a equipa no Brasil, aconteceu na última semana, quando cinco troféus foram levados do museu do clube por conta de uma dívida. Os ditos estão penhorados até que a situação se resolva.