A péssima noite de Benzema: jogo em casa, casa roubada

Não bastasse o desempenho em campo, o avançado francês Karim Benzema ainda teve preocupações quando chegou na sua residência depois da derrota por 3-0 com Barcelona, no Santiago Bernabéu, que resultou na eliminação merengue na Taça do Rei. Segundo o diário desportivo Marca, a informação foi confirmada pelo programa televisivo El Chiringuito.

Esse tipo de furto está a tornar-se frequente: aconteceu durante partidas da Liga dos Campeões quando os jogadores do Lyon tiveram as respetivas casas invadidas durante a partida com o Barcelona, e aconteceu também com Kevin-Prince Boateng, avançado do Barcelona, que teve a residência furtada durante a partida da liga espanhola com o Valladolid.