“Às vezes as minhas filhas ficavam sem comer. Eu conseguia 20 reais, gastava 5 em ovos e o resto em cocaína”

A vida de Flávio Donizete, jogador do São Paulo, tinha tudo para ser um sonho, mas a realidade revelou-se um pesadelo. Em 2009, as drogas abalroaram-no com tanta força que caiu para fora dos relvados. O defesa de 35 anos, que foi campeão do Mundo de Clubes e chegou a conquistar a Taça dos Libertadores da América, está agora tentar regressar aos relvados. Mas não é fácil. Esta quinta-feira, em entrevista ao site “UOL”, Donizete revela as muitas adversidades que teve de ultrapassar nos últimos anos e a saga que é manter-se “limpo”, sem recair na cocaína.

Há dez anos, a viver um dos melhores momentos da sua carreira, o defesa brasileiro foi tentado por amigos a “cheirar”. “Eles disseram-me 'cheira'!' Eu cheirei e naquele momento o efeito da bebida passou. 'O que é isto?'. Toda as vezes que saía, dizia: 'hoje posso beber até à hora que quiser porque, quando usar cocaína vai passar o efeito. Vamos lá buscar!”, recorda.

Em pouco tempo, contudo, a cocaína passou a ser um hábito. “Houve épocas em que eu não passava um dia sem usar cocaína”, assume. E as consequências começaram a fazer-se sentir no futebol. “Comecei a engordar por causa da bebida, lesionei-me num joelho e não conseguia correr. Tudo junto com a cocaína. Então disse 'acabou'. Larguei de vez de futebol”, conta.

Abandonado o futebol, rapidamente as poupanças evaporaram-se. E a sua família começou mesmo a passar fome. “Se conseguisse 15 reais e não tivesse nada para comer, não pensava em trazer o dinheiro para casa. A primeira coisa era a cocaína. Às vezes as minhas filhas ficavam sem comer. Eu conseguia uns 20 reais, gastava 5 em ovos e o resto em cocaína. Às vezes, nem trazia os ovos. Deixava-as comer arroz e feijão puro, mas a minha droga não faltava”, conta.

Segundo Donizete, foi graças à esposa, Cibele, que conseguiu - após várias recaídas - largar a cocaína. “Ela é meu anjo da guarda. Se ela não estivesse comigo, já teria atirado tudo ao ar”, confessa.

Mesmo hoje, estando limpo há seis meses, Donizete ainda tem medo de estar sozinho, de voltar a cair em tentação. “A cabeça de um viciado, de um dependente químico, não pára. Estou a conseguir, mas não é fácil. É um leão. Dois leões. Três leões por dia. A droga causou-me tantos estragos e prejudicou-me tanto que hoje tenho medo de andar sozinho”, diz.

No final, foi preciso a Flávio Donizete regressar ao futebol para encontrar uma velha estabilidade: “Quando entro no campo, lembro-me do começo, do sofrimento que foi de chegar a um clube de grande expressão. Preciso disso para me manter feliz e me manter limpo. Com a cabeça boa. Acho que o futebol está a ajudar-me bastante com relação a isso.”