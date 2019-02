Eder Militão na lista do Brasil para o amigável no Dragão

Nesta quinta-feira, Tite, o treinador da seleção brasileira, revelou a convocatória das partidas a realizar em março, contra o Panamá e a República Checa, no Porto e em Praga, respectivamente.

Para os dois amistosos, a seleção brasileira não poderá contar com Neymar - o avançado do Paris Saint-Germain está lesionado e não estará disponível a tempo para os jogos de preparação para a Taça América.

As novidades na lista ficaram por conta da primeira convocação de Vinícius Júnior, avançado de 18 anos, que ganhou a vaga de titular no ataque do Real Madrid, e os regressos de Lucas Paquetá, que se transferiu do Flamengo para o AC Milan, e de Felipe Anderson, que defende a camisola do West Ham.

A equipa brasileira terá como “anfitrião” o portista Éder Militão, que é um dos destaques do FC Porto na temporada e jogará no Estádio do Dragão com a camisola da seleção canarinha. O central é o único atleta que joga em Portugal a ser convocado pelo treinador do Brasil.

Confira a lista completa:

Guarda-redes

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras-BRA)

Laterais:

Daniel Alves (PSG-FRA)

Danilo (Manchester City-ING)

Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Centrais:

Marquinhos (PSG-FRA)

Miranda (Internazionale-ITA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Militão (Porto-POR)

Médios:

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fabinho (Liverpool-ING)

Arthur (Barcelona-ESP)

Allan (Napoli-ITA)

Lucas Paquetá (Milan-ITA)

Felipe Anderson (West Ham-ING)

Coutinho (Barcelona-ESP)

Avançados:

Everton (Grêmio-BRA)

Richarlison (Everton-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)