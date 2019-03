Quaresma punido com três jogos de suspensão por entrada violenta

O internacional português Ricardo Quaresma, que alinha no Besiktas, foi punido pela UEFA com três jogos de suspensão, na sequência da expulsão diante do Malmö, na última jornada do Grupo I da Liga Europa de futebol.

Na partida realizada em 13 de dezembro do ano passado, o extremo teve uma entrada violenta sobre o defesa Franz Brorsson, que lhe valeu o cartão vermelho direto aos 65 minutos, quando o Besiktas já perdia por 1-0, em casa.

A formação de Istambul precisava apenas de um empate frente aos suecos para se qualificar para os 16 avos de final, mas acabou mesmo por perder o encontro pela margem mínima e falhar a passagem à próxima fase.

Esta foi a primeira expulsão de Ricardo Quaresma na presente temporada, sendo que, mês e meio depois, em janeiro, seria punido com novo cartão vermelho, numa partida da Liga turca, diante do Erzurum BB.