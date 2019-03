Quando uma estreia corre bem... e mal: depois de um golo, uma perna partida

O avançado que passou pelo Vitória de Guimarães em 2016 estreou-se da melhor maneira e, ao mesmo tempo, da pior maneira: começou marcando um golo... e sofrendo uma lesão séria que o afastará dos relvados. No primeiro jogo pelo Henan Jianye, na Liga Chinesa, foram necessários apenas 26 minutos para que ele marcasse o primeiro golo no novo clube.

Mas, antes do intervalo, sofreu uma falta dura e acabou fraturando a tíbia. O avançado saiu do relvado de ambulância e a chorar.

Dourado sofreu uma entrada de Qin Sheng, aos 40 minutos da partida, foi retirado de maca e levado para a ambulância. Segundo o clube, o brasileiro sofreu uma fratura na tíbia e precisará de uma cirurgia.

Depois da partida, os dois envolvidos no lance reencontraram-se no quarto do hospital e o chinês pediu desculpas pelo lance – que resultou em cartão amarelo para o capitão do Dalian Yifang.

O antigo jogador do Vitória de Guimarães foi o destaque da partida: antes de se lesionar já havia sofrido uma falta, que originou o seu primeiro golo, e ainda provocou a expulsão de Yang Shanping, que levou o segundo amarelo.