José Mourinho pisca o olho ao Real Madrid: "Não tenho problemas em voltar"

Em Londres, José Mourinho afirmou ao 'Deportes Cuatro' que, se for convidado, não teria qualquer “problema em regressar” ao banco do Real Madrid, onde lembra que viveu “uma experiência única” e da qual guarda, na globalidade, uma recordação fantástica. “Trabalhar no Real Madrid foi uma experiência diferente de todas as outras que tive. Fizemos coisas fantásticas, ganhámos uma Liga de um modo único e também tivemos maus momentos. Eu cometi erros e melhorei muito como treinador e como pessoa depois dessa experiência”, referiu Mourinho, citado pela "Marca".

O técnico que já foi campeão nacional pelo FC Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid admitiu que, da mesma maneira que protagonizou uma “segunda etapa no Chelsea”, não veria com maus olhos voltar aos merengues, como não teria problema em regressar ao FC Porto ou ao Inter de Milão. “Se alguém te deseja, é um sentimento bom”, garante, recusando responder que jogadores terá de comprar o Real para voltar a ser uma equipa ganhadora.

“Por uma questão de ética, é uma pergunta que deve ser feita a Solari e ao presidente, Florentino Pérez”, referiu, assegurando que, até ao momento, não existe “o mínimo contacto”.

Após a hecatombe na Champions e uma época para esquecer, Florentino Pérez não foi poupado pelos adeptos, muitos dos quais chegaram a pedir a sua demissão. Segundo o diário "Marca", numa altura em que o único objetivo do clube para salvar a época é acabar entre os primeiros quatro lugares e assim assegurar um lugar na Liga dos Campeões, o presidente do Real Madrid terá equacionado a destituição do treinador, sendo certo que Solari já estava fora dos planos para a próxima temporada.

O "As" vai mais longe e citando o canal La Sexta adianta que Pérez já terá entrado em contacto com Zidane, que terá recusado regressar agora, mas não descartou o retorno em junho próximo, com plenos poderes para decidir quem sai e “um cheque em branco” para contratar.

Além da alternativa Mourinho, nos bastidores fazem ainda parte do casting para render Solari Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri, treinador que chegou a ser contactado para render Julen Lopetegui, que mal aqueceu o banco dos merengues.