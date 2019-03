Vinícius Júnior tem rotura dos ligamentos no tornozelo

O avançado brasileiro saiu do relvado a chorar aos 24 minutos da partida diante do Ajax pela Liga dos Campeões. O jovem de 18 anos acusou muitas dores e depois foi acalmado pelos médicos do clube.

Mas nesta quarta-feira, o Real Madrid emitiu um comunicado com os resultados dos primeiros exames, que detetam uma rotura de ligamentos do tornozelo da perna direita.

A equipa espanhola ainda não revelou o tempo de paragem, mas poderão ser cerca de dois meses. Caso se confirme, o avançado irá falhar a estreia na seleção brasileira, já que estava entre os convocados para os jogos nos dias 23 e 26 de março.

O avançado deve também perder pelo menos nove partidas pela liga espanhola, segundo calcula o jornal Marca.