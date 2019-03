A nova novela de Madrid: Mourinho é o preferido, Zidane e Klopp estão mais distantes do Real Madrid

Dois dos principais nomes especulados para liderar equipa espanhola são Zinedine Zidane e Jürgen Klopp, mas ao que parece, nenhum deles deve aceitar o convite para dirigir os merengues e substituírem Santiago Solari.

De acordo com o jornal “Telegraph”, Klopp era o primeiro nome na lista de Florentino Pérez, mas o alemão já avisou que quer seguir no Liverpool para conquistar a primeira Premier League.

O outro nome já é um velho conhecido dos adeptos do Real. Zidane também terá recusado o convite numa conversa por telefone com o presidente da equipa espanhola. A afirmação foi feita por Ramón Calderón, antigo presidente do Real Madrid. “Sei que nesta manhã o presidente chamou Zidane para que voltasse e ele disse que por agora não. O clube deixou a porta aberta para uma possibilidade de voltar em junho. A primeira opção do presidente sempre foi José Mourinho”, revelou Calderón à BBC.

Com a derrota para o Ajax, o Real Madrid tem poucas chances de conquistas nesta época: foi eliminado na Taça do Rei, tem 12 pontos de desvantagem no campeonato espanhol e já está fora da Liga dos Campeões.