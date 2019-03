Quem quer Mourinho no Real? Florentino, porque os jogadores nem por isso

O Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é o único em Madrid que deseja o regresso do treinador português aos merengues. De acordo com o jornal “AS”, a maioria da direção da equipa espanhola é contra o regresso de Mourinho e preferem apostar no alemão Joachim Low.

O plantel também não estaria empolgado com o retorno do antigo treinador, que passou pela equipa entre 2010 e 2013. Parte dessa reprovação se justifica-se por um diferendo com alguns jogadores da equipa de Madrid.

Os adeptos também não estão entusiasmados com a chance de retorno do “Special One” ao Santiago Bernábeu. Nas três épocas que esteve a frente do Real Madrid, o português conquistou uma Taça do Rei, uma liga espanhola e uma Supercopa espanhola.