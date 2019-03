Agora é oficial: Zidane está mesmo de regresso ao Real Madrid

Falou-se de José Mourinho, mas o Real Madrid foi por outra via. Depois de ter deixado o clube após a conquista da terceira Champions consecutiva, Zinedine Zidane está de regresso aos merengues. No mesmo comunicado, o Real Madrid anunciou a rescisão de contrato com Santiago Solari e o regresso de Zidane, que assinou para as próximas três épocas e meia, até 30 de junho de 2022.

Apesar de já não ser treinador da primeira equipa de Real Madrid, a Solari, que substituiu Julen Lopetegui no final de outubro, foi oferecida a oportunidade de continuar nos quadros do clube.

"O Real Madrid agradece o trabalho realizado por Santiago Solari e o compromisso e a lealdade que sempre mostrou nesta que é a sua casa", pode ler-se no comunicado, em que o clube não revela se o argentino aceitou ou não continuar no clube.

Zinedine Zidane, que além de três Ligas dos Campeões foi ainda campeão espanhol em 2016/17, será apresentado às 20h de Madrid (19h de Lisboa) no Santiago Bernabéu.