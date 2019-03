David Neres por pouco não perdeu a chamada de Tite - e a convocatória. “Não costumo atender números desconhecidos”

O avançado brasileiro foi chamado pelo treinador do Brasil, Tite, para defender a seleção brasileira nos dois amigáveis no final de março, contra Panamá e República Checa. A notícia da convocação demorou a chegar ao jogador que se destacou na vitória do Ajax diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões. Porquê? Já explcamos.

Ao Telegraad, o avançado de apenas 22 anos, que foi chamado pela primeira vez pela equipa brasileira fez uma revelação curiosa sobre a situação.

“Na sexta-feira ligaram-me duas vezes, mas não atendi porque não costumo atender números desconhecidos. Não sabia que ia à seleção, até que me avisaram que era o Tite que me estava a tentar ligar. Devolvi a chamada no imediato... Foi uma semana incrível, talvez a melhor da minha carreira. Se tivesse ido para a China, provavelmente não ia a seleção”, explicou o jogador que está na Holanda desde 2016, quando trocou o São Paulo pelo Ajax.