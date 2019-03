Em Espanha, diz-se que Zidane é apresentado esta segunda-feira

O canal de televisão “La Sexta” avançou que Zinedine Zidane está de regresso ao banco do Real Madrid quase 300 dias depois de ter deixado surpreendentemente o clube após a conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva.

A informação foi replicada, depois, por vários órgãos de comunicação espanhóis, dando conta que Florentino Pérez chegou a acordo com o treinador francês e que a apresentação oficial poderá decorrer ainda esta segunda-feira. Santiago Solari, que de interino passou a efetivo a seguir ao despedimento de Julen Lopetegui, será, provavelmente, reconduzido para outro cargo - a contestação ao argentino foi subindo de tom aquando das duas derrotas com o Barcelona, para a Taça do Rei e para a Liga) e a inesperada eliminação da Champions, diante do Ajax.

A confirmar-se a notícia, Zidane volta a uma casa onde foi inteiramente feliz para encontrar um balneário particularmente complicado e, sobretudo, órfão de Cristiano Ronaldo.

Assim, Florentino Pérez terá deixado cair definitivamente a hipótese do regresso de José Mourinho aos merengues, algo que foi amplamente noticiado em Espanha, algo que o plantel madridista não terá visto com bons olhos, face à saída pouco limpa do português.