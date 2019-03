Em Espanha diz-se que Zidane é apresentado esta segunda-feira no Real

O canal de televisão “La Sexta” avançou que Zinedine Zidane está de regresso ao banco do Real Madrid quase 300 dias depois de ter deixado surpreendentemente o clube após a conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva.

A informação foi replicada, depois, por vários órgãos de comunicação espanhóis, dando conta que Florentino Pérez chegou a acordo com o treinador francês e que a apresentação oficial poderá decorrer ainda esta segunda-feira. Santiago Solari, que de interino passou a efetivo a seguir ao despedimento de Julen Lopetegui, será, provavelmente, reconduzido para outro cargo - a contestação ao argentino foi subindo de tom aquando das duas derrotas com o Barcelona, para a Taça do Rei e para a Liga) e a inesperada eliminação da Champions, diante do Ajax.

A confirmar-se a notícia, Zidane, que nunca deixou de viver em Madrid após a saída, volta a uma casa onde foi inteiramente feliz para encontrar um balneário particularmente complicado e, sobretudo, órfão de Cristiano Ronaldo.

Ao serviço do Real Madrid, Zidane conquistou três Ligas dos Campeões, duas supertaças europeias e dois mundiais de clubes, uma Liga e uma Supertaça espanholas. Como jogador, Zizou, indiscutivelmente um dos melhores futebolistas da história, tem um currículo ímpar: campeão da Europa e do Mundo com a França; uma Liga e duas Supertaças espanholas, uma Champions, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental pelo Real Madrid; uma Taça Intecontinental, uma Supertaça UEFA, duas Serie A e uma Supertaça italiana pela Juventus.

A hipótese Mou

Assim, Florentino Pérez terá deixado cair definitivamente a hipótese do regresso de José Mourinho aos merengues, algo que foi amplamente noticiado em Espanha, algo que o plantel madridista não terá visto com bons olhos, face à saída pouco limpa do português.