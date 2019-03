Nacho Fernández e a relação do plantel com Solari: “É difícil. Costumamos ir de férias com o título”

Não é nada boa a relação entre os jogadores do Real Madrid e o treinador Santiago Solari. A revelação foi feita por Nacho Fernández, defesa do clube espanhol, após a goleada sobre o Valladolid por 4-1. O jogador merengue confessou que o ambiente que se vive no balneário do Santiago Bernabéu “é difícil”.

“É difícil para todos, não é uma situação ideal, costumamos ir de férias com o título, geralmente até o da Champions, que é o mais difícil. A relação está complicada porque as coisas não estão a dar certo. Mas Solari é o treinador e estamos com ele até a morte, nossa obrigação é vencer dentro de campo”, afirmou o defesa à BelN Sports.

Sobre a conquista do título espanhol, Nacho não apresentou muito otimismo. “Sabemos que está a ser um ano difícil, não estamos acostumados a não lutar por nada nessa fase da época. Estamos a falar do Real Madrid e a exigência é diária, temos de representar bem este emblema, hoje tínhamos de ganhar e fizemos isso", finalizou o defesa.