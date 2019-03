Zidane já tem lista de reforços do Real Madrid para a próxima época

Zinedine Zidane já entregou a lista de reforços para a próxima temporada e, segundo o programa da TV espanhola, “El Chiringuito”, o brasileiro Neymar não está nela.

Os principais nomes na lista entregue a Florentino Pérez são Kylian Mbappé, do PSG, e Eden Hazard, do Chelsea – que, segundo a imprensa espanhola, já possuem um acordo para irem para Madrid.

Além deles, Zidane também terá pedido Paul Pogba, que atualmente está no Manchester United, e Sadio Mané, do Liverpool, que já foi tentado nesta época, mas as negociações não avançaram.

O último nome na lista é o de Lucas Hernandez, o francês que atualmente defende o Atlético de Madrid e que também é desejado pelo Bayern de Munique - e que pode ser o substituto ideal para o brasileiro Marcelo, que deve mesmo rumar para a Juventus.