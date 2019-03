“Na final da Liga dos Campeões de 1996 a Juventus talvez estivesse um pouco dopada”

O Ajax vai defrontar a Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões e esse jogo será uma repetição da final de 1996, quando a Juventus se sagrou campeã depois de um empate em 1-1 e vitória nos penáltis por 4-2.

David Endt levantou mais uma vez a possibilidade de a equipa italiana estar dopada naquela partida e que o Ajax quer vingar-se nesta temporada.

Em declarações à Rádio Kiss Kiss, Endt afirmou que a “Juventus talvez estivesse um pouco dopada”, apesar de ninguém saber bem a verdade sobre isso. E que esse ainda é um assunto que custa um bocado a engolir.

Para o holandês, os bianconeri são favoritos depois da vitória diante do Atlético de Madrid, mas que com o “estilo de jogo extrovertido do Ajax, tudo é possível”. Apesar do respeito pela equipa de Cristiano Ronaldo, Endt disse que o Ajax vai buscar a vingança.