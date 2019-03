Afinal, quem é o GOAT? Este é um vídeo de dois minutos que tenta responder à pergunta

Os gráficos apresentados mostram o duelo entre Ronaldo e Messi no período entre 2008/09 e 2017/18, quando os dois eram rivais por Real Madrid e Barcelona e estavam em La Liga. No gráfico são contabilizados golos, assistências, títulos espanhóis e da Liga dos Campeões.

E é assim: até final de 2017-18, Messi tinha 472 golos na Liga e Ronaldo 450, Messi tem 177 assistências e Ronaldo 151. Com um pequeno twist: Ronaldo, que chegou a Madrid em 2009/10, tem menos uma época do que Messi na La Liga.

O duelo entre os dois é antigo: cada um possui 5 títulos de melhor do mundo e 4 Liga dos Campeões para o argentino contra 5 do português, além disso o português ainda conquistou uma Euro em 2016 pela seleção do seu país.