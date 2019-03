A revolução de Mancini começou e Kean já faz das suas. Até dançar

Esta Itália tem outro perfume. Roberto Mancini, o tal futebolista que em tempos foi genial, é o homem que vai agora reinventar o calcio. E, para já, parece ter convicções interessantes: Verratti, Jorginho e Bernardeschi jogaram perto, formando muitas vezes um triângulo mágico, onde a bola é acarinhada. Os italianos começam a caminhada rumo ao Euro 2020, em Udine, com uma vitória por 2-0 frente à Finlândia. Os golos foram de Nicolò Barella, de 22 anos, e Moise Kean, o miúdo que nasceu pouco antes do Euro 2000, quando a Itália perdeu a final contra a França.

Kean transformou-se esta noite no segundo jogador mais jovem de sempre a marcar pela seleção italiana, com apenas 19 anos e 23 dias, revela a conta Goal no Twitter.

Fabio Quagliarella, que não era chamado à squadra azzurra há oito anos, entrou na segunda parte e esteve muito perto ultrapassar o recorde de Panucci, o jogador mais velho a marcar pelos azzurri. Quagliarella, de 36 anos, é o melhor marcador da Serie A com 21 golos (Cristiano Ronaldo tem 19).

Bernardeschi, o criativo da Juve, foi o escolhido para vestir a maglia que em tempos usaram Roberto Baggio, Del Piero e Totti -- a 10. Este foi o onze de Mancini:

O ex-sportinguista Cristiano Piccini, atualmente no Valencia, foi titular no lado direito da defesa transalpina.

A Itália consegue o quarto jogo consecutivo sem marcar golos, algo que não acontecia há três anos com a seleção de Antonio Conte, lembra no Twitter o jornalista Tancredi Palmeri.

A Itália partilha a liderança do Grupo J com Bósnia e Grécia, que venceram Arménia (2-1) e Liechtenstein, respetivamente. Os italianos voltam a entrar em campo na terça-frente contra o Liechtenstein.

Outros resultados

Espanha 2-1 Noruega

Suécia 2-1 Roménia

Gibraltar 0-1 República da Irlanda

Malta 2-1 Ilhas Faroé

Geórgia 0-2 Suíça