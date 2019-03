“Eu não gostava do Arsenal. Eu não gostava do Vieira. Eu não gostava do Petit. Eu não gostava do Pires. Eu não gostava do Bergkamp”

Quando Rio Ferdinand chegou a Old Trafford, em 2002, não teve um primeiro dia no escritório fácil. Os meiinhos daquela gente têm diferentes divisões, para as velhas raposas sentirem ao que vêm os que chegam, se merecem ou não chegar à elite. Durante o treino, Roy Keane fez um passe terrível deliberadamente na direção do defesa. Rio falhou a receção. “É só isto que se consegue hoje em dia por 30 milhões de libras?”, ouviu-se.

A frase, surpreendentemente, saiu da boca de Ole Gunnar Solskjaer, o atual treinador do Manchester United, supostamente um menino do coro para toda a gente. Em entrevista ao “Daily Mail”, Ryan Giggs gaba-se de o balneário ter moldado o avançado norueguês. “Ole era a melhor pessoa do mundo até que lhe metemos a mão”, revela. O galês, hoje selecionador do país, contou ainda da primeira vez que meteu os olhos em Solskjaer. E até julgou que se tratava de um jovem fã. Não era. “Eu lembro-me da primeira sessão de finalização que tivemos. Eu nunca tinha ouvido falar no homem mas pensava ‘fo…-se, quem é este?’.”

A entrevista é uma deleite para quem gosta de puxar a fita atrás. O canhoto, quem sabe um dos melhores da história, revela ainda uma enorme rivalidade com o Arsenal. Talvez mais do que isso. “Eu não gostava do Arsenal. Eu não gostava do Vieira porque ele era sujo e escapou com homicídio. Eu não gostava do Petit porque tinha cabelo comprido. Eu não gostava do Bergkamp. Eu não gostava do Pires, embora quando o encontro ele seja incrivelmente simpático. Eu nem olhava para eles, não os conhecia e nem queria. Eu não me permitia avaliar qualquer um deles.”

Claro que esta conversa com o ex-futebolista, de 45 anos, toca ainda naquele golaço ao Arsenal na meia-final da FA Cup, em 99, depois de uma correria épica. “Um taxista em Londres vai dizer ‘arruinaste a minha vida naquela noite no Villa Park. Os adeptos do United dizem-me que o meu golo naquela noite foi o melhor que viram. Os do Arsenal dizem que não me perdoaram. (...) Agora estou muito orgulhoso do treble. Eu percebo o que representou na altura porque é tão difícil fazê-lo. Foi uma montanha-russa.”

Mas Giggs acabaria por ir mais além sobre o Arsenal de Arsène Wenger e Dennis Bergkamp, o génio holandês que tinha medo de voar de avião. “Bergkamp? Nah, eu dizia-me que não era tão bom como o Eric Cantona. Eu não era esse tipo de pessoa. Não era eu. Mas tens de meter isso na cabeça, aquele não gostar intenso. Era pura motivação. Mas, no fundo, nós sabíamos. Eles eram de topo e aquela rivalidade era tudo para nós. Maior ainda do que com o Liverpool na altura.”

Na caminhada para o Euro 2020, o País de Gales tem de ultrapassar, no Grupo E, Croácia, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão. A qualificação começa no domingo, às 14h, contra os eslovacos.