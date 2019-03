Il Rinascimento. A Itália de Mancini, o sortudo com um calcanhar daqueles

É mais ou menos senso comum: um Campeonato do Mundo sem a Itália é mais pobre. Os nomes porreiros ficam na gaveta, as celebrações furiosas e tresloucadas descansam durante mais quatro anos. Aconteceu em 1930 e 1958, este último graças a uma qualificação desastrosa contra Irlanda do Norte e Portugal. Nem com uma perninha de Alcides Ghiggia, o uruguaio inventor do Maracanazo, foram lá.

Foi preciso esperar 60 anos para voltarmos a ver um Mundial sem os italianos. Numa altura em que dos lábios das gentes do futebol já não saem nomes como Baggio, Rivera, Maldini, Mazzola, Baresi, Meazza, Antognoni, Zoff, Albertini e Del Piero, a Itália voltou a ficar à porta, desta vez do Rússia 2018. Depois das lágrimas enternecedoras de Buffon, o povo (o mundo, certo?) exigiu uma revolução. Roberto Mancini foi o escolhido para il Rinascimento.

Marco Luzzani/Getty Images

O treinador, que já passou por Fiorentina, Lazio, Inter, City, Galatasaray e Zenit, anunciou então que aceitou o convite para colocar a squadra azzurra “de volta ao lugar que merece, no topo do mundo e da Europa”.

Paolo Tomaselli, jornalista do “Corriere della Sera”, diz à Tribuna Expresso que Mancini quer remendar uma história mal resolvida no passado. “Foi duro para toda a gente não ir ao Mundial porque é um evento até para as pessoas que não querem saber de futebol, mas já é passado, os verdadeiros futeboleiros seguem sempre em frente, especialmente os jovens. Mancini foi um jogador tremendo, que ganhou dois scudetti com Sampdoria e Lazio. Era muito talentoso, mas nunca teve uma boa relação com a seleção nacional. Agora, como treinador, quer fazer um bom trabalho também por essa razão.”

Haveria muito para contar sobre Mancini, principalmente da dupla com Gianluca Vialli na Sampdoria, que cheirou a Taça dos Campeões Europeus em 92, mas é impossível não ir buscar aquele golaço de calcanhar ao Parma.

“Penso que as pessoas ficaram satisfeitas com a escolha do selecionador, porque tem muita experiência, não só em Itália. Tem uma boa personalidade, é um homem muito simpático, fala bem, é bastante religioso”, diz Tomaselli.

Mancini só esteve num Campeonato do Mundo pela Itália e foi logo aquele em casa, em 90. O n.º18 não fez qualquer minuto. No Euro 88, sim, foi protagonista na caminhada até às meias-finais, onde os italianos viram a placa “Uscita”, cortesia da URSS de Lobanovskiy.

David Cannon/Getty Images

“A Itália tem bons jogadores, sempre teve. Está claro que em algumas ocasiões tanta qualidade técnica impressionava, mas hoje em dia também há muitos bons jogadores, talvez um pouco novos, e demorará algum tempo, mas penso que vamos montar uma excelente equipa”, anunciou Mancini na apresentação.

“É um treinador abençoado e com um percurso algo peculiar”, diz à Tribuna Expresso Tomás da Cunha, analista de futebol e comentador na Eleven Sports. “Acima de tudo, pode ser um conciliador na seleção, um homem que encaminhe a renovação obrigatória, potenciando a afirmação definitiva de nomes como Verratti ou Insigne. É um dos treinadores italianos em atividade com mais currículo. A prioridade passa por criar uma base, um processo que já está em andamento, para depois cimentar um estilo mais claro, algo que falha há alguns anos.”

Os rapazes do selecionador

É verdade que já não existem aqueles nomes do passado que, por si só, impunham respeito e um brilho nos olhos, mas há gente batida atrás e habilidade juvenil do meio-campo para a frente. “Temos uma equipa jovem, com caras novas como Chiesa, Bernardeschi, Zaniolo, Barella e Donnarumma”, continua Tomaselli. “Os líderes são os mais velhos, Bonucci e Chiellini. Eu penso que o líder da técnica será Bernardeschi, mas Verratti e Jorginho também têm um papel importante. O ponto fraco é o 9, porque Mancini quer Balotelli nessa posição mas ainda não está em boas condições. Por isso, Mancini tentou o falso 9, um tridente com Chiesa, Bernardeschi e Insigni/Berardi e portaram-se bem. O falso 9 poderia ser Moise Kean, um miúdo de 2000 da Juventus. Mancini não gosta de Belotti e agora convocou Quagliarella, de 36 anos, que não era chamado há nove anos.”

Pacific Press/Getty Images

O crescimento da liga italiana pode ser benéfico para a seleção. “Não sendo a grande Serie A do final dos anos 80, década de 90 e até mesmo no início dos anos 2000, é um campeonato que tem vindo a recuperar a mística e a atrair excelentes jogadores nos últimos quatro, cinco anos”, explica Tomás da Cunha. “A imagem que muitas vezes lhe é associada, de futebol defensivo, ainda na onda do catenaccio, não existe mais. Pelo contrário, sucedem-se os jogos espetaculares e com golos. Há treinadores com qualidade, mesmo em clubes menores (Marco Giampaolo na Sampdoria, Gian Piero Gasperini na Atalanta, Roberto de Zerbi no Sassuolo), e a variedade de estilos confere interesse acrescido em termos táticos.”

Apesar dos bons ventos e da categoria associada a Mancini, há uma crise estrutural no futebol do país que tem a forma de uma bota. “Em comparação com outros países europeus de topo, a Itália está muito atrás no que respeita à formação de jogadores. Havendo este défice estrutural, confia-se que apareça um talento geracional, como Baggio, Del Piero, etc, que tem teimado em não aparecer”, vaticina o analista e comentador de futebol.

Claudio Villa/Getty Images

“Sim, nós falámos muito nisso no ano passado”, conta Paolo Tomaselli, “mas agora estamos focados nesta geração, porque parece boa, embora possa não ser tão boa como a geração de 2006. Com dois, três jogos do Euro 2020 em Roma, estamos confiantes no Rinascimento. O estádio em Udine para jogar contra a Finlândia [este sábado, 19h45] vai estar cheio - 25 mil pessoas. E contra Portugal, em novembro, o San Siro estava com muita gente. As pessoas querem uma história nova dos azzurri e estão prontas para apoiar os miúdos”.

A caminhada e a sorte

A Itália está inserida no Grupo J, com Grécia, Lichtenstein, Finlândia, Arménia e Bósnia. “Não têm um grupo particularmente complicado e a margem de apuramento abre ótimas possibilidades. A Bósnia deve ser o adversário direto na luta pelo primeiro lutar, sendo que a Grécia (sempre uma incógnita) e Finlândia (campanha interessante na Liga das Nações) podem intrometer-se. Mas não há dúvida da superior qualidade individual dos italianos, resta saber se conseguem encontrar-se como equipa”, reflete o comentador português.

Claudio Villa/Getty Images

O verdadeiro calendário do verdadeiro adepto de futebol, já se sabe, só funciona de quatro em quatro anos, mas a Itália até tem motivos para levantar a sobrancelha nos intervalos, quando olhamos às ausências em Europeus: os italianos não jogaram o torneio em 60, 64, 72, 76 e 92.

Paolo Tomaselli está sereno e acha que é impossível ficarem a ver pela televisão o Euro 2020, apontando gregos e bósnios como principais rivais. “O Mancini é famoso por ser um homem com sorte…”