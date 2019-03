O negócio até começou bem com o golo de Lucas Paquetá, mas o Panamá foi atrás de um resultado histórico

O Brasil não conseguiu melhor do que um empate contra o Panamá de Dely Valdés. Alex Sandro e Éder Militão, jogadores do FC Porto, foram titulares num particular jogado no Estádio do Dragão.

Lucas Paquetá, o menino bonito do AC Milan, marcou primeiro. A resistência dos panamianos durou pouco mais de meia hora. Adolfo Machado, um defesa do Houston Dynamo, empatou quatro minutos depois, aos 36'. Foi a primeira vez que esta seleção celebrou um golo contra a canarinha.

Na segunda parte, o ex-FCP Casemiro, que usou a braçadeira de capitão nesta tarde, cabeceou à trave e Richarlison, o avançado do Everton de Marco Silva, chutou para fora na ressaca.

Dely Valdés, um ex-avançado que jogou com Paulo Bento no Oviedo, conduziu a seleção nacional a um resultado histórico: ao quinto jogo contra o Brasil, o Panamá não perdeu.

Neymar, lesionado, assistiu ao jogo na tribuna do Estádio do Dragão.