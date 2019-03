Vamos ter de conversar sobre este penálti da Venezuela, certo?

Messi voltou. O dono da ‘10’ não jogava pela seleção desde o Campeonato do Mundo, na Rússia, um desastre. O jogo contra a Venezuela teve lugar no Wanda Metropolitano, o campo do Atlético Madrid. E foi, mais uma vez, um desastre.

Salomón Rondón marcou primeiro, logo aos 6’. Jhon Murillo, um futebolista do Tondela, fez o 2-0. Os sinais não eram simpáticos.

Lautaro Martínez, o craque do Inter, reduziu. Mas a tragédia total chegaria aos 75’, num lance que sentenciou a partida. Penálti para a Venezuela. Josef Martínez assumiu e, enquanto esperava para arrancar, pareceu olhar-se no ecrã gigante. A seguir, começou a marcha rumo à glória. Com um twist: saltinho mágico antes de bater a bola, 3-1.

Já se viu muita coisa no mundo do futebol. Ou o tradicional penálti à Panenka, que mede o toque de bola e a mente de aço de quem o tenta; ou a paradinha; ou o penálti de Cruyff, que toca para o lado em vez de bater na baliza; ou ainda ao estilo Batistuta, que testa a resistência das redes. Martínez fez isto:

Ponto final no Wanda. “Aprendemos um montão de coisas com esta derrota”, disse no fim Lionel Scaloni, o selecionador argentino. “As situações que gerámos foram quase todas por desequilíbrios de Messi”, confessou, admitindo assim as falências da equipa. O canhoto do Barcelona lesionou-se e vai falhar o jogo com Marrocos.

O pesadelo da Argentina continua, mas, lá está, não se perdeu tudo: o futebol ganhou um penálti.