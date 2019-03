A Alemanha foi Alemanha na casa de Johan

Quando vemos estas duas vestimentas num relvado dificilmente não recordamos que em 74 decidiram o título de campeão do mundo. Na primeira jogada dessa final de todos os tempos, Johan Cruijff foi até aos centrais, pegou na bola, mandou-os embora (indicando-lhes as melhores coordenadas), e ficou como último homem; depois, lá recebeu a bola e arrancou imparável: só o travaram com um penálti. A Holanda começou a ganhar, mas Beckenbauer e companhia dariam a volta. Esta noite, num duelo a contar para a qualificação do Euro 2020, as duas seleções voltaram a dar um espetáculo que os alemães venceram... com um golo aos 90’. Os holandeses não perdiam em casa com este rival desde 1996.

Este domingo celebra-se o terceiro aniversário da morte de Cruijff (já viu as 14 fotografias do 14?). O Holanda-Alemanha jogou-se na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão. Apesar de parecer estar tudo a favor dos homens da casa, pelo simbolismo, a Alemanha foi Alemanha.

A história até começa pela surpresa de Joachim Löw no desenho tático (três defesas e muita liberdade para os avançados) e, depois, com o dois-zero no marcador quando passava pouco mais de meia-hora. Leroy Sané, aproveitando uma escorregadela de Matthijs de Ligt, marcou com o pé esquerdo o primeiro da noite. Depois, chegou o golaço de Serge Gnabry, o menino do Bayern Munique. A Alemanha estava melhor.

Ronald Koeman, o selecionador holandês, mudou as coisas ao intervalo, principalmente puxando para n.º6 Frenkie de Jong, o miúdo que personifica o futebol total e que se muda para Barcelona no próximo verão, para arredondar ainda mais as bolas que chegam aos pés de Messi.

Em apenas 18 minutos da segunda parte, a Holanda cresceu e empatou o encontro. Começou com um cabeceamento de De Ligt, depois de um belo cruzamento de Memphis Depay. A seguir, foi o jogador do Lyon que marcou, já dentro da área, empatando o jogo.

A riqueza tática (para não falar da técnica), com ajustes aqui e ali, com mexidas e ideias, era inegável. E, apesar dos avisos de parte a parte, até cheirava a empate, depois de uma parte dominada pela Alemanha e outra pela Holanda. Mas os alemães são osso duro de roer até ao fim e lá marcaram, depois de um ataque inventado por Ilkay Gündoğan e Marco Reus. Nico Schulz definiu e assinou mais uma página da rivalidade entre estas duas míticas seleções, 3-2.

A Holanda soma três pontos em duas jornadas, visto que já tinha vencido a Bielorrússia por 4-0, na quinta-feira. A Alemanha estreou-se da melhor maneira, com uma vitória em casa do maior rival do Grupo C.

Os outros resultados

São Marino 0-2 Escócia

Hungria 2-1 Croácia

Israel 4-2 Áustria

Cazaquistão 0-4 Rússia

País de Gales

Chipre 0-2 Bélgica

Polónia 2-0 Letónia

Irlanda do Norte 2-1 Bielorrússia

Eslovénia 1-1 Macedónia