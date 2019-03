A Argentina continua sem dar sinais de retoma. Nem o regresso de Lionel Messi trouxe novas ideias e evitou a derrota contra a Venezuela (1-3), em Madrid. Jorge Valdano explicou o que se passa na sua coluna de opinião no “El País”. “No Barça [Messi] chega a tempo a todas as bolas. Na seleção ou chega antes, ou chega depois ou não sabe onde chegar. Um génio desconcertado. Um entorno hostil. Um desperdício descomunal”.

E continuou: “No Barça o jogo de Messi flui porque toda a equipa sabe potenciá-lo. Na seleção argentina o contexto é outro. Demonstra uma evidência: é mentira que jogar ao lado de um génio é fácil”, escreve, quem sabe para lembrar os méritos de quem jogou ao lado de um monstro como Diego Armando Maradona. E foi precisamente o ‘10’ o menos simpático nas críticas à seleção, começando por dizer aos jornalistas que não vê “filmes de terror”. Ou seja, os jogos da equipa de Lionel Scaloni.

Anadolu Agency/Getty Images

“Esta equipa não merece a camisola. Sei o que estão a pensar [Oscar] Ruggeri, [Sergio] Batista, [Ricardo] Giusti, [Nery] Pumpido ou [Claudio] Caniggia: esta equipa não merece a camisola”, atira, aqui citado pelo “Pagina12”. O canhoto que venceu o México 86 diz que ele e outros pertencem a “outra camada de jogadores e treinadores”.

E, mais uma vez, aponta o dedo à federação. “Os inaptos que continuam a governar a seleção acreditavam que iam ganhar à Venezuela? Quem era o único estúpido que pensava isso? A Venezuela é uma equipa organizada e aqui entraram pela janela, nem sequer foi pela porta porque traíram e mentem permanentemente às pessoas. Assim, a Argentina não vai ganhar um jogo, lamento”, sentencia.

Maradona foi mais longe: “Lamento pelas pessoas da Argentina, que continuam a acreditar nestes mentirosos. Lamento pelos jogadores que têm de dar a cara quando não a deviam dar. Deviam ser os dirigentes a meter a semente e começar a fazer as coisas bem. Mas sem regalar o prestígio que em tempos lhes demos.”

O atual treinador do Dorados, do México, retira do saco César Menotti, o homem que agora coordena o futebol argentino. Menotti não levou Maradona ao Mundial de 78, em casa, mas um ano depois ambos festejaram o título mundial de sub-20, no Japão. “Não me falem dos dirigentes porque me mandaram abaixo 15 anos de carreira e 15 anos de seleção. Oferecer assim o prestígio, na verdade, não me agrada, deixa-me triste.”