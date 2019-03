Quem se lembra do golo de Gascoigne à Escócia no Euro 96? Este rapaz da 8.ª divisão inglesa fez algo do género (ou melhor)

Chama-se Jason Cowley e foi o herói do Bromsgrove Sporting-Corby Town (2-1), num jogo a contar para a oitava divisão inglesa. O clube treinado por Bren Kelly conta com oito vitórias consecutivas, mas esse feito foi engolido por um senhor golo.

Vamos ao que interessa. A bola andava ali, perto da área, a fazer cócegas ao céu quando Cowley tocou com o calcanhar por cima dos defesas, passando entre ambos, provavelmente deixando-os embasbacados. Quando a bola curtia a sua viagem, o público empolgou-se, ouviu-se o clássico “ohhhhhhhh”. Bam! Cowley nem deixou a bola beijar a relva para se despedir da vida pacata, antes da fama que correria mundo. Golaço.

No final, o avançado estava deliciado, meio sem jeito, admitindo que estava "chocado" com ele próprio. "Só tentei passar pelo defesa e correr. Nem sabia como festejar", admitiu.

“Foi brilhante”, disse no final do jogo o treinador Kelly. “Todos os bons avançados, quando estão perto da área, têm um instinto. Acho que foi isso que aconteceu. Foi um grande golo.”

As redes sociais trataram do resto, claro. Já está por todo o lado, há quem peça até que entre na corrida para o prémio Puskas. A BBC, por exemplo, diz que este golo recorda o golaço de Paul Gascoigne no Euro 96, contra a Escócia, em que o inglês levanta com a canhota por cima do defesa e dispara com o direito, num gesto de pura classe. Para quem não se lembra: