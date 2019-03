“Se William Carvalho fosse branco, dizíamos que era gordo”: a frase que indignou Espanha

William Carvalho está envolto numa polémica, em Espanha: durante o fim de semana, no programa “Tiempo de Juego”, o apresentador Paco González fez comentários considerados racistas a respeito do médio da seleção portuguesa e do Bétis.

Na discussão sobre quem era melhor, William ou Sergio Canales, o jornalista referiu-se que, no caso do português, há uma discriminação positiva. “William Carvalho é um caso de discriminação positiva. Se o rapaz fosse branco, estávamos a dizer que era gordo, pouco profissional”, afirmou o apresentador.

Os adeptos do Bétis e outros espanhóis mostraram-se contrários aos comentários, considerando-os racistas, gerando uma onda de queixas nas redes sociais.

O médio português chegou à Liga espanhola no início da época e assumiu papel fundamental na equipa do Bétis, atuando em 36 jogos na época.