Icónico jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense morre de ataque cardíaco

Um dos quatro brasileiros que sobreviveu à queda do avião que transportava a equipa brasileira da Chapecoense e vários jornalistas que acompanhavam o clube morreu na noite desta terça-feira após sofrer um enfarte: Rafael Rafael Henzel. O jornalista estava num jogo de futebol com amigos na cidade de Chapecó, quando foi levado ao Hospital Regional do Oeste, ainda com sinais vitais, mas não resistiu.

Henzel tinha 45 anos e trabalhava na rádio Oeste Capital, e tinha a incumbência de . Um ano após a tragédia já estava de volta à rotina dos jogos. Em 2017, lançou ainda um livro: “Viva Como se Estivesse de Partida”, onde fala sobre o incidente e a mensagem de importância à vida. Ele deixa filho e esposa.

Três dias antes de falecer, Henzel havia prometido no Instagram narrar o regresso do central Neto, outro dos sobreviventes da tragédia. Ele havia também conduzido o jogo do retorno do defesa Alan Ruschel, também ele sobrevivente.

Homenagens

O goleiro Jakson Follman, o quarto sobrevivente despediu-se do jornalista nas redes sociais. O antigo guarda-redes que agora é dirigente da equipa brasileira postou uma foto com todos os sobreviventes e uma legenda emocionada.

Já o defesa Alan Ruschel, único dos jogadores que já retornou aos relvados, também fez uma publicação de homenagem ao narrador que teve sua história diretamente ligada à equipa e que fez parte da história da Chapecoense.

A Chapecoense prestou homenagem ao narrador que sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da história da equipa e pediu o adiamento da partida que será realizada hoje diante do Criciúma, pela Taça do Brasil.

O Atlético Nacional, equipa colombiana, que seria adversária da Chapecoense na final da Taça Sul-americana no ano do trágico acidente também prestou homenagens ao jornalista.