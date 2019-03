Quagliarella é o italiano mais velho de sempre a marcar pela squadra azzurra: “A noite é tua, bates tu”

O ano não lhe está a correr nada mal. Fabio Quagliarella começou a encher as páginas dos jornais em janeiro, quando uma cavalgada goleadora ameaçava a solidão do herói implacável com nome de anjo. Quagliarella, avançado da Sampdoria, igualou na altura a marca de Gabriel Batistuta (11 jogos consecutivos a marcar na Serie A), um recorde que remontava a 1994.

Por essa altura, faltavam mais ou menos seis anos para Quagliarella se estrear no Torino, o clube onde foi formado, e… Moise Kean nascer. A seleção de Roberto Mancini, que começa a despir as intenções e a executar um futebol que ameaça apaixonar (com Verratti e Jorginho como pensadores), contou com uma dupla de avançados que se virou para os recordes. Kean, o avançado da Juventus que leva apenas 100 minutos de Serie A (+22' na Champions), marcou à Finlândia no arranque do apuramento para o Euro 2020 e passou a ser o segundo mais jovem de sempre a marcar pela squadra azzurra.

Alessandro Sabattini/Getty Images

Quagliarella, que nesse mesmo jogo disparou uma bola à barra, corrigiu a coisa na segunda jornada e festejou finalmente contra o Liechtenstein, na vitória por 6-0. O avançado de 36 anos bisou de penálti. O italiano não marcava pela seleção desde setembro de 2010

“Obrigado aos companheiros, aos penáltis, à Sampdoria por me colocar numa situação em que me sinto bem, a Mancini pela oportunidade e ao público pela ovação. Só podemos melhorar”, disse no final do jogo que garantiu o arranque perfeito na classificação rumo ao Euro 2020. O italiano revelou ainda o gesto de Jorginho e Leonardo Bonucci, que supostamente estão encarregues de bater os penáltis, "A noite é tua, bates tu”, disseram-lhe.

De acordo com a Opta, o recorde de velhote com a pontaria afinada pertencia a Christian Panucci, o eterno fiel futebolista de Fabio Capello. Quando Panucci marcou aos 91’ à Escócia, em 2007, tinha 35 anos e 62 dias. Na terça-feira, o BI de Quagliarella revelava que ele tinha 36 anos e 54 dias.

Antonio di Natale (34 anos e 241 dias), Fabio Cannavaro (34 anos e 146 dias) e Andrea Pirlo (34 anos e 28) completam a lista dos cinco sábios do golo.

Fabio Quagliarella é um daqueles fenómenos de longevidade da Serie A. A carreira conta com passagens por clubes como Fiorentina, Ascoli, Udinese, Napoli e Juve. Pelo meio, o avançado voltou ao seu Torino duas vezes.

Quagliarella está, desde 2015/16, na Sampdoria, o clube onde Mancini jogou entre 82 e 97.