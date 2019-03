Juan Mata joga como Bukowski escreve

Há quem chame escritores aos bons jogadores. “A equipa está bem, mas aquele meio-campo precisa de um escritor”. Presume-se, assim, que escrever é jogar bem. Pensar. Meter as vírgulas no sítio certo, saber onde e quando fazer a pausa; escolher os protagonistas e o caminho, os verbos e a estética, as palavras certas e o ritmo.

Juan Mata, um canhoto com doces lembranças das Astúrias, é uma dessas aves raras do futebol, embora nunca seja um incontestável. Não tem o corpo talhado para o atletismo. Não é forte, não é rápido e não salta alto. Especializou-se em futebol nas escolas do Oviedo e Real Madrid. Lá ensinaram-lhe a não galgar as margens, dos livros e dos valores que leva na mochila; ajudaram-no a sobreviver em espaços reduzidos e a pensar rápido, mais rápido do que os rápidos de pernas.

Flutua entre linhas. Toca. Vai. Simplifica.

Juan Mata joga como Charles Bukowski escreve. Pelo menos, a julgar pela visão que o futebolista tem do escritor norte-americano nascido na Alemanha, em 1920. “É alguém que gosto muito. Ele escreve sem palavras a mais, apenas com as palavras que precisa”, disse em entrevista à BBC.

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Mata é mesmo como Bukowski, então. Não esbanja toques, não enche páginas nem tempo com coisas vãs.

Se pegarmos em “Mulheres”, o escritor vive num loop esbelto-deslavado entre as latas de cerveja, fatalismo, corridas de cavalos e as mulheres que o desejam, apesar de ser feio, pelos poemas que lhe saem da boca, pelo que lhe vai no pensamento.

Mata também vive no seu próprio loop. Sente-se bem numa equipa que quer a bola, protagonista, mas nunca procura ser a personagem principal do enredo. Entrega qualquer bola mais redonda do que a recebeu. Uma, duas, 100 vezes.

O jornalista Guillem Balague desafiou-o:

– Eu sei que lês poesia. Vou testar-te com uma passagem que acho que gostas…

– Não estou certo. Já lá vai o tempo.

– ‘There is a bluebird in my heart that wants to get out’...

– Isso é Charles Bukowski. ‘There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes, when everybody's asleep’. Ou algo parecido.

John Peters/Getty Images

Juan Mata também escreve. O espanhol tem um blog onde vai publicando textos sobre a sua vida de futebolista e outros desafios, como o Common Goal, que desafiou os futebolistas a entregarem 1% do salário para solidariedade.

“O blog é desafiante”, continua. “Obviamente que escrever depois de uma derrota é difícil e não te sentes muito bem. Sabes que os adeptos não ficam muito felizes por ler o que tens a dizer. Eles querem que escrevas depois de ganhar e não depois de perder. Mas é algo que faço há muitos anos, em bons e maus momentos. Eu sinto-o como uma responsabilidade para mostrar a tua cara, ou as tuas palavras, o teu apreço pelos adeptos, até na hora da derrota.”

O último livro que leu foi “Sapiens: A Brief History Of Humankind” de Yuval Noah Harari, “um livro sobre o nosso tempo e lugar no planeta”. Ao canhoto interessa o comportamento humano, os labirintos da mente, os medos e instintos; o bom senso e o pensamento.

E escrever um romance, Juan? “Talvez. Penso que é muito difícil para um escritor escrever algo que as pessoas gostem e desfrutem, para fazê-las sentir algo com as palavras. Tens de estar certo do que queres escrever. Preciso de ter a certeza do que quero dizer e da maneira que quero dizer. Isso leva tempo e leva a dúvidas, e eu duvido muito.”

Até lá, continuará a ser o Mata-escritor dos relvados, um homem que aprecia as vírgulas nos lugares certos.